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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Днестровском лимане браконьеры выловили 33 кг рыбы

Категория: Новости

В Днестровском лимане браконьеры выловили 33 кг рыбы

16 июня на Днестровском лимане в районе села Шабо сотрудники рыбоохранного патруля выявили на воде двух браконьеров. Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Двое граждан на мотолодке "Казанка-5М3" занимались незаконной добычей рыбы запрещенными орудиями лова - 2 лесковыми сетками.

Нарушители выловили 92 ед. карася общим весом 33 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 1564 гривны. Мотолодка, двигатель, лесковые сетки и незаконно выловленные водные биоресурсы изъяты правоохранителями.

Двух мужчин привлекли к административной ответственности.



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