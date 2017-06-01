В Днестровском лимане браконьеры выловили 33 кг рыбы

16 июня на Днестровском лимане в районе села Шабо сотрудники рыбоохранного патруля выявили на воде двух браконьеров. Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Двое граждан на мотолодке "Казанка-5М3" занимались незаконной добычей рыбы запрещенными орудиями лова - 2 лесковыми сетками.
Нарушители выловили 92 ед. карася общим весом 33 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 1564 гривны. Мотолодка, двигатель, лесковые сетки и незаконно выловленные водные биоресурсы изъяты правоохранителями.
Двух мужчин привлекли к административной ответственности.