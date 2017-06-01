На прошлых выходных в парке Шевченко прошел рейд против автохамов. Как сообщили в пресс-сужбе мэрии, полиция составила 5 админпротоколов.

Инспекция показала, что некоторые водители нарушили пункты 3.2.1 Правил благоустройства города – въезд и проезд транспортных средств на территорию зеленой зоны. На всех составили протоколы по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ответственность по данной статье — штраф от 340 до 1360 грн.

«Подобные рейды будут проводиться регулярно во всех районах города», — пообещали в мэрии.