Сергей Кивалов: В Украине назрела необходимость полной перезагрузки власти

17 июня в Одессе состоялся XVI-й съезд Украинской морской партии (УМП), в котором приняли участие около ста депутатов. Участники съезда обсудили наиболее важные государственные вопросы и, в первую очередь, принятие реформ. Их нынешняя реализация вызывает справедливые нарекания у членов Украинской морской партии. Ведь налицо ситуация, когда реальную деятельность на благо страны власть подменяет ничем не подкрепленными лозунгами.

Основной темой повестки дня съезда стала конституционная реформа, в которой сегодня остро нуждается наша страна. Коренные изменения необходимы в сфере государственного управления, судебной и правоохранительной системах, в пенсионной сфере и системе здравоохранения.

В отчетном докладе Глава УМП народный депутат Украины Сергей Кивалов рассказал о необходимости проведения комплексных реформ всех государственных институтов власти. По мнению Главы партии, в первую очередь, нужно провести полномасштабную Конституционную реформу, которая приведет к изменениям во всех сферах жизнедеятельности государства.

Парламентско-президентская и президентско-парламентская формы правления показали свою несостоятельность. Чтобы заработали все ветви института власти, а Украина развивалась как демократическое государство, нам необходима новая модель управления страной. Мне представляется наиболее приемлемой парламентская форма правления. С этим предложением мы выступали еще в 2014 году. С этой целью мы разработали проект Конституционной реформы и готовы предложить его Парламенту

,– сказал Сергей Кивалов.

Следует признать, что сегодня система власти пробуксовывает и работает неэффективно. Ни для кого не секрет, что органы управления в стране дублируют друга – на уровне области, на уровне района, на уровне страны, а

руководителей областных и районных структур назначают по указке сверху.

Сегодня Президент страны назначает глав областных администраций, которые не имеют доверия у населения. А губернаторы, в свою очередь, назначают глав районных организаций. Вот недавний пример: бывший губернатор Одесской области назначил глав райадминистраций без учета мнения жителей этих районов. И за год две трети администраций оказались в вакууме. А изменения в Конституции и парламентская форма правления позволили бы организовать нормальные выборы в областях и районах и запустить механизм отзыва «проштрафившегося» главы районной администрации. Кроме того, сегодня мы наблюдаем двоевластие на местах: районные советы и районные администрации дублируют друг друга. Разве наша страна такая богатая, чтобы иметь двойные аппараты управления? Следует оставить или райсоветы, или райадминистрации,

– подчеркнул Глава УМП.

В кардинальном пересмотре нуждается и судебная реформа. Давно назрела необходимость выборности судейского корпуса. Это предложение Украинская морская партия Сергея Кивалова выдвинула еще на ХV-ом съезде. В наших реалиях залог эффективности работы судей – в избрании, а не назначении на должность. Как и во введении механизма отзыва судей, потерявших доверие граждан. УМП неоднократно предлагала ввести новый институт мировых судей. Но, к сожалению, и после проведения судебной реформы все осталось, как прежде.

Большие вопросы у делегатов съезда вызвала и принятая в первом чтении медицинская реформа. И если принять ее в нынешнем виде, то села и районы лишатся молодых специалистов, а впоследствии – врачей в целом, – выразил опасения глава областной организации УМП.

Опросы населения показали, что реформа здравоохранения не имеет даже маломальской поддержки у народа. По сути, авторы реформы предлагают перераспределение денежных средств. За такую нежизнеспособную реформу не то, что голосовать нельзя, – ее обнародовать стыдно. То же касается Пенсионной реформы, которая оставляет за чертой бедности 12 миллионов людей, находящихся на заслуженном отдыхе. К реформе образования мы еще не приступили. Но если мы не поменяем полностью подход к образованию, то будет тот же плачевный итог,

– заявил Сергей Кивалов.

По мнению делегатов съезда, прежде чем выносить на рассмотрение парламента такие серьезные вопросы, как реформы здравоохранения и пенсионная, следует учитывать мнение народа и решать путем референдума. Но институт референдума у нас был отменен и не работает.

Гостем 16-го съезда Украинской морской партии стал заместитель главы фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде, народный депутат Вадим Новинский. Парламентарий в своем выступлении отметил, что съезд проходит в трудное для Украины время, и инициативы Украинской морской партии могли бы изменить ситуацию к лучшему.



Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за приглашение принять участие в 16-м съезде УМП. Тяжелейший кризис охватил все сферы нашей жизни – политику, экономику, государственное управление. Прибавим к этому глубочайший раскол в обществе и военные действия на востоке страны. Все это – плачевный итог трехлетнего правления нынешней власти. Теперь настало время, когда все здоровые силы общества должны консолидироваться, чтобы эту коррумпированную власть, которая своими некомпетентными действиями спровоцировала кризис, паразитирует на народе и, оперируя псевдопатриотическими лозунгами, грабит страну, отправить на свалку истории. Мы должны сделать все, чтобы в стране восстановился мир, а люди жили спокойно и счастливо.

Что касается медицинской реформы, то, как верно сказано, «эта реформа поможет только увеличить количество гектаров на кладбищах Украины». Прежде, чем браться за реформу, нужно было посоветоваться с экспертами, изучить мировой опыт. А то, что нам представили в виде реформы, может только окончательно погубить систему здравоохранения в нашей стране,



– признался Вадим Новинский.

Глава Областной организации УМП Вадим Подгородинский рассказал о проблемах в сфере образования. Тревожным явлением стало участившееся закрытие сельских школ. Детям приходится добираться в школы, преодолевая десятки километров по плохим разбитым дорогам. Школьные автобусы, которые должны доставлять ребятишек к учебным заведениям и обратно по месту жительства, чаще стоят на ремонте, чем работают. Не улучшило ситуацию и сообщение об отмене распределения для выпускников вузов. Такое решение властей грозит оставить села без учителей и снизить уровень образования.

Людям надоела болтовня и разговоры с экрана. Нужны конкретные дела. Сегодня в Одесской области много проблем – в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. О проблемах можно говорить часами. Но наша партия предпочитает действовать, а не говорить. Есть общие проблемы, скажем, защита производителя в сельском хозяйстве, у которого предприниматели скупают товар за сущие копейки. Или развитие туризма. Но как турист доберется куда-то по нашим дорогам, с нашим аэропортом, если мы никак не можем решить, кому он принадлежит и когда начнется ремонт взлетно-посадочной полосы. А есть точечные проблемы. Вот на днях я общался с руководителем партийной ячейки Саврани. Он рассказал: вода в Саврани такая, что ее не то что пить нельзя: ею нельзя поливать огороды. А местные власти не обращают внимание. И такая ситуация с некачественной водой не только в Саврани. УМП будет поднимать этот вопрос на всех уровнях. Сегодня наши партийцы присутствуют только в Одесском и Теплодарском городских советах. Но чтобы влиять на ситуацию в целом, мы хотим работать во всех сельских советах,

– подчеркнул Вадим Подгородинский.

Дождливая погода внесла коррективы в повестку дня съезда. Но не ослабила подъем и боевой настрой депутатов. Глава Одесской городской организации УМП Светлана Осауленко даже уверена, что дождь в такой день – хорошая примета и поможет осуществить все задуманное.

Светлана Осауленко:



К сожалению, мы должны констатировать факт, что жить становится хуже. И задача депутатов всех партий и уровней – делать максимум возможного для изменения этой динамики. Кропотливая работа, которую ежедневно выполняют депутаты на благо одесситов в каждой сфере жизнедеятельности города, отражены в отчете за 2016 год, который я презентовала сегодня на съезде. Несмотря на то, что в Городском совете только шесть депутатов от Украинской морской партии, по мнению независимых экспертов, наша партия – на втором месте по качеству и количеству выполненных партийных обещаний. Одесский городской совет должен работать, в первую очередь, над комфортными условиями жизни одесситов, чем и занимается УМП, чтобы повышать, а не понижать уровень жизни наших граждан.





В завершение были вручены партийные билеты новым членам Украинской морской партии, а также оглашены изменения в составе Политсовета УМП, в который вошли Сергей Мелащенко и член правления Ассоциации морских капитанов Украины Олег Пастернак.

На этом XVI-й съезд Украинской морской партии Сергея Кивалова завершил свою работу.