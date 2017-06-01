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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На Черемушках внезапно обрушились дерево и электрические столбы

Категория: Новости


Уникальное событие произошло нынешней ночью на Черемушках . На улице Генерала Петрова внезапно одно за другим произошли сразу три обрушения. Рухнули дерево и два столба ЛЭП.

Причем, как сообщил в соцсетях журналист Максим Войтенко, обрушение произошло в безветренную погоду. Что стало причиной этого загадочного явления, остается непонятным.

Впрочем, по мнению журналиста. Причиной могло стать чрезмерное «обвешивание» дерева  т.н. воздушками и проводами.

Почему вслед за деревом рухнули сразу два столба, так же непонятно. Возможно, их провода потянуло за собой обрушившееся дерево.

Отметим, что дерево при падении фактически расплющило крышу припаркованного автомобиля. К счастью, в нем никого не было, поэтому обошлось без жертв.



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