Процесс приватизации ОПЗ вошел в активную стадию

В рамках подготовки проведения приватизации ФГИ Украины объявил конкурс по определению оценочной стоимости предприятия. Конкурс назначен на 4 июля.

Напомним, что согласно правительственной программе приватизация Одесского Припортового завода должна быть проведена до конца года.

Отметим, что это буде уже третья попытка приватизации в течение последних трех лет. Две предыдущих провалились из-за отсутствия интереса к приватизации со стороны потенциальных «покупателей».

При этом одной из главных причин этого «провала» стала скандальная атмосфера, созданная вокруг предприятия бывшим губернатором Михаилом Саакашвили.

По мнению ряда экспертов, это делалось с целью «отпугнуть» потенциальных инвесторов из числа крупных зарубежных компаний, с тем, чтобы потом «по дешевке» приватизировать это крупнейшее предприятие по производству аммиака и карбамида.