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  • Просмотров: 44
  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

«Черноморская жемчужина» -в «Жемчужине у моря»

Категория: Новости


«Черноморская жемчужина» -в «Жемчужине у моря»

В акватории одесского залива пройдут соревнования «Черноморская жемчужина» . По информации организаторов, мероприятие предполагает организацию массовых заплывов на дистанции полтора и четыре с половиной километра.

Заплывы пройдут на территории пляжа «Ланжерон» 24 июня.

Для ориентировки участников там заранее будут установлены специальные буйки, а безопасность будут обеспечивать как спасатели, так и волонтеры.

Отметим, что по предварительной информации, в соревнованиях примут участие до двухсот человек.



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