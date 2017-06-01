«Черноморская жемчужина» -в «Жемчужине у моря»

В акватории одесского залива пройдут соревнования «Черноморская жемчужина» . По информации организаторов, мероприятие предполагает организацию массовых заплывов на дистанции полтора и четыре с половиной километра.

Заплывы пройдут на территории пляжа «Ланжерон» 24 июня.

Для ориентировки участников там заранее будут установлены специальные буйки, а безопасность будут обеспечивать как спасатели, так и волонтеры.

Отметим, что по предварительной информации, в соревнованиях примут участие до двухсот человек.