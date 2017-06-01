Первый этап реконструкционных работ на Пересыпи завершен успешно

Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

В ходе работ были выполнены работы по перекладке не только наружных, но и подземных коммуникаций.

Но главное, что было проложено трамвайное полотно между улицей Черноморского Казачества и спуском Маринеско, «…что позволит обеспечить «сквозное» трамвайное движение практически через весь город».

Однако движение по спуску Маринеско пока остается закрытым. По словам чиновника там еще продолжаются ремонтные работы.

К тому же скоро начнется реконструкционные работы на улице Софиевской, а следовательно, движение придется перекрывать снова.

Добавим, что по информации директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько до конца недели движение через Глухой мост, «…чтобы водители успели привыкнуть к восстановлению движения по улице Атамана Головатого и не создавали заторы!»