Первый этап реконструкционных работ на Пересыпи завершен успешно

Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.
В ходе работ были выполнены работы по перекладке не только наружных, но и подземных коммуникаций.
Но главное, что было проложено трамвайное полотно между улицей Черноморского Казачества и спуском Маринеско, «…что позволит обеспечить «сквозное» трамвайное движение практически через весь город».
Однако движение по спуску Маринеско пока остается закрытым. По словам чиновника там еще продолжаются ремонтные работы.
К тому же скоро начнется реконструкционные работы на улице Софиевской, а следовательно, движение придется перекрывать снова.
Добавим, что по информации директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько до конца недели движение через Глухой мост, «…чтобы водители успели привыкнуть к восстановлению движения по улице Атамана Головатого и не создавали заторы!»