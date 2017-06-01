На сегодняшний день в Одесской области официально не работают больше двух третей трудоспособного населения

Такие данные привел в ходе заседания Коллегии областной администрации губернатор максим Степанов.

По его словам, «…согласно статистике 68% трудоспособного населения в районах области официально не работают. При этом не являются частными предпринимателями и не стоят на учете, как безработные!»

По мнению губернатора, это означает, что. По крайней мере, большинство из них работает неофициально. И при этом не платят никаких налогов.

Впрочем, по мнению главы региона, здесь вопросы, прежде всего, не к сами «нелегальным работникам», а к работодателям. Которые просто не хотят официально трудоустраивать сотрудников. Экономя при этом как на зарплате, так и на налогах.

Поэтому, по убеждению главы региона, необходимо наладить разъяснительную работу с работодателями, чтобы они трудоустроили своих работников и обеспечили выплату , по крайней мере, официальной минимальной зарплаты.

В случае необходимости к «работе с работодателями» должны подключиться правоохранительные органы.

Отметим, однако, что, по мнению экспертов, зачастую сами работники не хотят официального трудоустройства, поскольку, считаясь безработными, получают субсидии.