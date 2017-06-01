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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области открыт официальный интернет-портал

Категория: Новости


Церемонию открытия провел лично губернатор Максим Степанов.

По его словам, через этот портал население  «…сможет не только следить за работой местных властей, но и контролировать их деятельность!»

Одесская область стала первой , где открыта такая форма коммуникации. «Это современный ресурс, с помощью которого общение с власть перейдет из разряда монолога бюрократов в диалог с общественностью!» -подчеркнул глава региона

Чтобы воспользоваться порталом, достаточно быть жителем региона и иметь электронную почту.

На портале имеется итак же интерактивная карта, где «…можно получить полную информацию о деятельности местных и коммунальных учреждений!»

Так же  через портал можно направить петицию руководству региона. И если она наберет тысячу подписей за девяносто дней, то будет незамедлительно рассмотрена лично губернатором.



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