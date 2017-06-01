В Одессе задержали подозреваемых в создании нарколаборатории

В Одессе силовики обнаружили в арендованной квартире лабораторию по изготовлению амфетамина и метамфетамина. Задержаны предполагаемый организатор и двое «химиков». Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Изъяты амфетамин (3,8 кг), метамфетамин (более 100 г) и лабораторное оборудование. По данным ведомства, еженедельно лаборатория изготавливала от 3 кг до 5 кг наркотика. Доход составлял до 10 млн. грн. в месяц. Сырье злоумышленники получали контрабандой, а свою продукцию сбывали исключительно оптовыми партиями ограниченному кругу постоянных дилеров.



