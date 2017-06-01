Более 2 000 детей-сирот Одесской области на сегодняшний день не имеют жилья

2 111 детей-сирот Одесской области на сегодняшний день не имеют жилья.

Об этом на заседании коллегии Одесской ОГА рассказала директор департамента финансов облгосадминистрации Марина Зинченко.

По ее словам, помощь таким детям обязаны оказывать местные бюджеты. Однако только 16 районов утвердили соответсвующие программы и 48 бюджетов выделили на эти цели 11 млн. грн.

На софинансирование неспособных местных бюджетов в областном бюджете предусмотрено 2 млн. грн. Вследствие такой ситуации на сегодняшний день 2 111 детей этой категории в Одесской области остаются без жилья. Губернатор Максим Степанов поручил руководителям РГА взять под личный контроль сложившуюся ситуацию.