Одесская область в Украине по социально-экономическим показателям заняла высокие позиции

В Одесской ОГА обсудили итоги социально-экономического развития области за первый квартал 2017 Года. Среди наиболее развивающихся сфер названы сельское хозяйство, промышленность и строительство.

Об этом на заседании коллегии ОГА рассказал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов.

В первом квартале 2017 года Одесская область заняла 5 место по перевалкам промышленной продукции. Так, ПАТ "Одессакабель", ТОВ "Цемент" и другие работают по три смены.

В сельскохозяйственном производстве область занимает 4 место. При этом, объемы животноводства существенно уменьшились.

3 место в Украине Одесская область заняла по показателям строительства. За 2017 год в эксплуатацию введено 141 тыс. домов, на строительство потрачено 1,3 млрд. грн.