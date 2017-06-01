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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Одесская область в Украине по социально-экономическим показателям заняла высокие позиции

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесская область в Украине по социально-экономическим показателям заняла высокие позиции

В Одесской ОГА обсудили итоги социально-экономического развития области за первый квартал 2017 Года. Среди наиболее развивающихся сфер названы сельское хозяйство, промышленность и строительство. 

Об этом на заседании коллегии ОГА рассказал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов.

В первом квартале 2017 года Одесская область заняла 5 место по перевалкам промышленной продукции. Так, ПАТ "Одессакабель", ТОВ "Цемент" и другие работают по три смены.

В сельскохозяйственном производстве область занимает 4 место. При этом, объемы животноводства существенно уменьшились.

3 место в Украине Одесская область заняла по показателям строительства. За 2017 год в эксплуатацию введено 141 тыс. домов, на строительство потрачено 1,3 млрд. грн.



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