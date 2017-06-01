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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

За полторы недели в Одессе демонтировали 14 временных сооружений

Категория: Новости

За полторы недели в Одессе демонтировали 14 временных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Демонтаж проводился в рамках программы по наведению порядка в сфере уличной торговли. Специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета регулярно выявляют торговые объекты, подлежащие сносу. Так, в период с 09 по 21 июня было демонтировано 14 объектов.

Стихийно установленные элементы уличной торговли на улицах Одессы демонтируют на основании соответствующих распоряжений городского головы.

 



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