За полторы недели в Одессе демонтировали 14 временных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Демонтаж проводился в рамках программы по наведению порядка в сфере уличной торговли. Специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета регулярно выявляют торговые объекты, подлежащие сносу. Так, в период с 09 по 21 июня было демонтировано 14 объектов.

Стихийно установленные элементы уличной торговли на улицах Одессы демонтируют на основании соответствующих распоряжений городского головы.