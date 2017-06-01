В городе, 24 июня, стартует масштабный фестиваль "Хочу в Одессу"

В эту субботу, 24 июня, в городе стартует масштабный фестиваль "Хочу в Одессу". На Думской, в Городском саду, на Дерибасовской, в Аркадии и на Ланжероне пройдет 19 мероприятий, открытых для всех желающих.

Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Фактически, в Одессе устроят фестиваль фестивалей. За несколько дней (24 – 28 июня) в городе состоится ряд культурных и спортивных мероприятий с концертами, конкурсами и мастер-классами.

Одним из главных событий "Хочу в Одессу" станет международный конкурс "Miss Tourism International". На нем выберут самую красивую девушку мира, связанную с туризмом. Конкурс будет проходить возле памятника Дюку де Ришелье 24 июня. Участницы продемонстрируют не только свои внешние данные, но и таланты.

24-25 июня в парке Победы пройдет морской фестиваль, приуроченный Дню мореплавателя (25 июня). Будут и патриотические мероприятия: они запланированы на 28 июня, как раз на День Конституции.

Дети будут участвовать в хореографическом фестивале, для них также организован поход в зоопарк.

Символом "Хочу в Одессу" станут якоря-сердца, расписанные украинскими художниками.