Будущие правоохранители овладевают навыками пулевой стрельбы

Студенты Международного гуманитарного университета показали отличные результаты в соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках ХХV областной студенческой Универсиады. Выпускница Института национального и международного права, мастер спорта Украины Юлиана Варламова получила серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета в упражнении ПП-2, а студентка Экономико-правового колледжа МГУ, мастер спорта Украины Виктория Павловская приняла участие сразу в 3-х видах программы: в стрельбе из малокалиберной винтовки стала победителем в упражнении МВ-4 и серебряным призером в упражнении МВ-8, а в стрельбе из пневматической винтовки ОП-4 заняла 5 место.

Свои первые спортивные победы Юлия Варламова завоевала ещё будучи студенткой экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета. На протяжении всего периода обучения в колледже девушка усиленно занималась стрельбой в Центре специальной стрелковой подготовки Национального университета «Одесская юридическая академия». Как рассказал её тренер, заведующий стрелковым тиром НУ «ОЮА» Николай Николаевич Воронков, Юлиана уже на первых порах занятия стрельбой показывала хорошие спортивнее результаты и стремление к победе.

«С самого первого дня занятий с Юлианой было понятно, что спортивная стрельба – это её большое увлечение и что она готова приложить немалые усилия для достижения результата. В начале своей спортивной карьеры она училась стрелять с пневматической винтовки в положении стоя и с малокалиберной в положении лёжа. Юлиана показала себя очень трудолюбивой и дисциплинированной девушкой. Она всегда без напоминаний ходила на тренировки и за раз могла тренироваться по 2-3 часа. Ещё во времена своей учёбы в Экономико-правовом колледже она участвовала в первенствах университета по стрельбе и занимала призовые места. Немного позже она начала заниматься стрельбой из пистолета и сразу начала показывать отличные результаты, ведь навыки стрельбы из винтовки помогают наработать хорошую устойчивость, необходимую в пулевой стрельбе из пистолета»,

- резюмировал тренер Юлианы Николай Воронков.

Поступив в Международный гуманитарный университет в Институт национального и международного права, Юлиана продолжила совершенствовать своё спортивное мастерство: в период учебы она выполнила нормативы 1-го спортивного разряда, кандидата в мастера спорта и мастера спорта Украины, дважды участвовала в Универсиадах Украины, где завоевала бронзовые награды. Юлиана Варламова - многократный победитель и призер соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета областных студенческих Универсиад, победитель чемпионатов Одесской области, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Украины.

Спортивную эстафету студентов МГУ в пулевой стрельбе успешно продолжает студентка специальности «Правоведение» Экономико-правового колледжа Виктория Павловская - победитель и призер чемпионатов Украины среди юниоров, выполнившая в этом году норматив мастера спорта Украины. Тренирует Викторию мастер спорта международного класса Ольга Чикалова, сын которой - выпускник Института национального и международного права Международного гуманитарного университета Павел Чикалов - в период обучения в МГУ одерживал победы на областных студенческих и национальных соревнованиях по пулевой стрельбе. Как известно, стрелковая подготовка - один из важных элементов специальной профессиональной подготовки будущих работников правоохранительных органов. Спортивные успехи выпускников МГУ и экономико-правового колледжа - еще одно свидетельство высокого уровня профессиональной подготовки, которую получат студенты в Институте национального и международного права Международного гуманитарного университета по новой специальности "Правоохранительная деятельность", набор на которую открыто в этом году. Стоит отметить, что при вузе по инициативе Президента университета Сергея Васильевича Кивалова также открыт Центр боевой подготовки для студентов, кто в дальнейшем будет работать в правоохранительных органах. Лучшие мастера по рукопашным единоборствам обучат студентов технике и навыкам самообороны. Кроме того, их обучат навыкам владения огнестрельным оружием на базе Специализированного тира, без чего невозможно представить подготовку будущих полицейских.

Напомним, что уже на протяжении многих лет в Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует учебный центр специальной подготовки, в котором созданы все условия для стрелковой подготовки, соответствующие международным стандартам по оснащению оборудованием и современным спортивным оружием. Здесь занимаются спортивной стрельбой все желающие студенты Одесской Юракадемии, Международного гуманитарного университета, Юридического и Экономико-правового колледжей. Среди воспитанников центра стрелковой подготовки – мастера спорта и чемпионы Украины по стрельбе, многие из которых сейчас успещно работают в Национальной полиции Украины, органах прокуратуры и других органах правоохранительной системы нашей страны.