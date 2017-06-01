Реконструкция Воронцовского переулка вступила завершающую стадию

Как сообщает пресс-службы мэрии в Вронцовском переулке завершаются работы по реконструкции фасадов зданий.

Согласно решению муниципалитета, в нынешнем году запланировано приведение в порядок 19 объектов, одиннадцать из которых – фасады зданий.

По информации мэрии, эти работы уже близки к завершению.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции арки, трансформаторной подстанции, лестницы, ведущей к Военному спуску, подземного хода Воронцовского дворца и ряда других объектов.

Добавим, что поскольку согласно решению горсовета Воронцовский переулок становится пешеходной зоной, в настоящее время решается вопрос о разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту тротуаров и дорожного покрытия.