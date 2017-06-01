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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сразу семь мертвых дельфинов обнаружены в браконьерских рыболовецких сетях

Категория: Новости


Сразу семь мертвых дельфинов обнаружены в браконьерских рыболовецких сетях

Как сообщается в пресс-службе Государственной пограничной службы в Украине, одесские и измаильские морские пограничники совершили рейд, в ходе которого было обнаружено и ликвидировано более двух километров браконьерских сетей.

К сожалению, в них было обнаружено сразу семь мертвых дельфинов и две живых краснокнижных рыбы –осетр и севрюга.

Живых рыб немедленно выпустили в море.

Что же касается мертвых дельфинов, то, это , к сожалению, уже далеко не первый подобный случай.

По словам экспертов, дельфины попросту запутываются в сетях и, не имея возможности вынырнуть, попросту задыхаются. Однако, как показывает практика, это нисколько не останавливает браконьерский промысел.



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