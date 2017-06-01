По «размаху» строительства одесская область вышла на третье место в стране

Такие данные привел в ходе заседания Коллегии области администрации руководитель департамента экономического развития Дмитрий Радулов.

По его информации, за первый квартал в эксплуатацию введено 151 строительный объект. На строительные работы затрачено более 1,3 миллиарда гривен, а масштабными строительными работами на территории региона занимаются более двадцати крупных строительных компаний.

Что же касается уровня промышленного производства, то и здесь одесская область входит в пятерку лучших по Украине.

Как особо отметил чиновник, показатель промышленного роста в области составляет за первый квартал 15%, в то время как в среднем по стране отмечен спад на 2%.