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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

По «размаху» строительства одесская область вышла на третье место в стране

Категория: Новости


По «размаху» строительства одесская область вышла на третье место в стране

Такие данные привел в ходе заседания Коллегии области администрации руководитель департамента экономического развития Дмитрий Радулов.

По его информации, за первый квартал в эксплуатацию введено 151 строительный объект. На строительные работы затрачено более 1,3 миллиарда гривен, а масштабными строительными работами на территории региона занимаются более двадцати крупных строительных компаний.

Что же касается уровня промышленного производства, то и здесь одесская область входит в пятерку лучших по Украине.

Как особо отметил чиновник, показатель промышленного роста в области составляет за первый  квартал 15%, в то время как в среднем по стране  отмечен спад на 2%.



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