Проект USAID в действии: поступать в магистратуру будут по новым правилам

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось региональное совещание относительно деталей проведения в 2017 году единого профессионального испытания для поступления в магистратуру по специальности 081 «Правоведение». Основной целью данного мероприятия стало разъяснение Положения единого профессионального испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания для поступления в магистратуру по специальности 081 «Правоведение».

«Сейчас перед нами стоит очень ответственная задача – подготовка высококвалифицированных юристов, которые в дальнейшем будут работать в органах государственной власти и местного самоуправления, международных и общественных организация и станут элитой нашего государства. И именно поэтому сейчас как никогда важно проводить прозрачный и качественный отбор будущих магистров права. Мы открыты тем прогрессивным изменениям, которые сейчас проводятся в сфере высшего образования в Украине, и мы готовы сделать всё для того, чтобы внедрение юридического внешнего независимого тестирования при поступлении в магистратуру по специальности «Правоведение» было максимально успешным и помогло вывести подготовку отечественных юристов на качественно новый уровень», - отметил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА», доцент Николай Стоянов поделился с коллегами опытом проведения юридического внешнего независимого тестирования:

«В прошлом году факультет адвокатуры нашего университета наряду с 9 другими вузами, которые готовят юристов, принял участие в пилотном проекте Агентства США по международному развитию USAID и Министерства образования и науки Украины относительно проведения тестирования для поступления в магистратуру. Мы были первопроходцами, и сейчас у нас уже есть определённый опыт и это однозначно положительный опыт. А поэтому если отнестись к проведению юридического внешнего независимого тестирования со всей необходимой серьёзностью и организовать его надлежащим образом, то даже в первый раз вполне возможно провести его успешно. Считаю внедрение такой системы поступления в магистратуру однозначно позитивным шагом, ведь она позволит сделать сам механизм поступления открытым и прозрачным и не оставит для поступающих никакого другого варианта, кроме как повышение уровня собственных знаний в процессе подготовки к тестированию», - подчеркнул Николай Стоянов.

Совещание проходило открыто и публично, в нём могли принять участие все желающие студенты и сотрудники университета.

«Среди присутствующих в зале я вижу очень много студентов, они заинтересованы, потому что прекрасно понимают, что их будущее образование зависит только от них самих. А это означает, что те положительные изменения, на которые направлен проект, уже происходят», - подчеркнул начальник отдела организационного обеспечения и контроля Министерства образования и науки Украины Григорий Бойко.

Отметим, что в прошлом году НУ «ОЮА» принял участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с Агентством США по международному развитию USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». Университет стал одним из 9 украинских вузов, которые приняли участие в данном проекте. В вузе специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования. Весь персонал университета, задействованный в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошёл специальное обучение по основам тестологии. Именно благодаря такой кропотливой и слаженной работе юридическое внешнее независимое тестирование удалось на высоком уровне провести и по его результатам успешно осуществить набор студентов в магистратуру факультета адвокатуры. И поскольку участие в пилотном проекте проведения юридического ВНО было признано успешным, уже в этом году оно будет внедрено для поступления на все факультеты Национального университета «Одесская юридическая академия», осуществляющие подготовку по специальности «Правоведение». Более того, этот опыт будет имплементирован и в других высших учебных заведениях нашей страны.

Напомним, что Агентство США по международному развитию USAID «Новое правосудие» присвоило сертификат качества образования Национальному университету «Одесская юридическая академия», подтверждающий высокий уровень подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза. Проводила независимую оценку уровня образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов группа экспертов, состоящая из американских и отечественных профессионалов.





