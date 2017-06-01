Проект USAID в действии: поступать в магистратуру будут по новым правилам

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось региональное совещание относительно деталей проведения в 2017 году единого профессионального испытания для поступления в магистратуру по специальности 081 «Правоведение». Основной целью данного мероприятия стало разъяснение Положения единого профессионального испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания для поступления в магистратуру по специальности 081 «Правоведение».
Декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА», доцент Николай Стоянов поделился с коллегами опытом проведения юридического внешнего независимого тестирования:
Совещание проходило открыто и публично, в нём могли принять участие все желающие студенты и сотрудники университета.
Отметим, что в прошлом году НУ «ОЮА» принял участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с Агентством США по международному развитию USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». Университет стал одним из 9 украинских вузов, которые приняли участие в данном проекте. В вузе специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования. Весь персонал университета, задействованный в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошёл специальное обучение по основам тестологии. Именно благодаря такой кропотливой и слаженной работе юридическое внешнее независимое тестирование удалось на высоком уровне провести и по его результатам успешно осуществить набор студентов в магистратуру факультета адвокатуры. И поскольку участие в пилотном проекте проведения юридического ВНО было признано успешным, уже в этом году оно будет внедрено для поступления на все факультеты Национального университета «Одесская юридическая академия», осуществляющие подготовку по специальности «Правоведение». Более того, этот опыт будет имплементирован и в других высших учебных заведениях нашей страны.
Напомним, что Агентство США по международному развитию USAID «Новое правосудие» присвоило сертификат качества образования Национальному университету «Одесская юридическая академия», подтверждающий высокий уровень подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза. Проводила независимую оценку уровня образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов группа экспертов, состоящая из американских и отечественных профессионалов.