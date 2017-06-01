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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе установили специальные урны для собак

Категория: Новости

Большинство одесских собаководов не утруждают себя уборкой фекалий за своими питомцами, благодаря чему парки, скверы, улицы и дворы «украшены» отходами животных. Но это не только эстетическая проблема. Кал загрязняет гельминтами и вредоносными бактериями окружающую среду.
Выходом из ситуации является установка специальных урн для собак. Реализацию этого проекта поддержала Комиссия по общественному бюджету Одессы.
Авторы проекта считают самая большая проблема в его реализации — замена кулечков в стойках, а точнее закрепление этой функции за соответствующими муниципальными организациями.

Волонтеры планируют установить урны по зеленым зонам общественного пользования, при выходе из каждого ОСМД и на улицах. А также продолжать агитировать одесситов убирать за своими собаками



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