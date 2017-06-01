В Одесской области наткнулись на интересные останки

Останки нашли в глиняном обрыве.

Сотрудники НПП Тузловские лиманы во время осмотра территории наткнулись на интересные останки. Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, это должна показать экспертиза, которую проведут ученые ОНУ им. Мечникова.

Как сообщил директор Нацпарка Иван Русев, останки нашли на уровне 8 метров от поверхности земли в глиняном обрыве.

“Во время обследования береговой зоны НПП Тузловские лиманы в поисках уникального моллюска, на уровне 8 метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, сотрудники нацпарка обнаружили останки древних животных, возможно мамонта, а может быть и мастодонта. Пакуем и отправляем в Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова на диагностику и детальное исследование. Место специально не указываю, чтобы не было паломничества, - сообщил эколог Иван Русев.