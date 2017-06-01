На Думской митинговали защитники животных

Около двух десятков зоозащитников провели публичную акцию в поддержку законопроекта, предусматривающего резкое ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными.

Они требуют, чтобы наказание за такие действия не должно ограничиваться штрафами или общественными работами, а предусматривать реальное лишение свободы.

Как было отмечено в ходе митинга, «…факты жестокого обращения с животными, их уничтожения самыми варварскими способами множатся по всей стране! По этому показателю мы уже вошли в число мировых лидеров!»

И по мнению зоозащитников, ничто так не потворствует этому, как фактическая безнаказанность живодеров!

Отметим, что накануне соответствующий законопроект внесен в Парламент.