На Французском бульваре были сломаны четыре молодых ясеня

Вчера ночью, 22 июня, на Французском бульваре по стороне и недалеко от дома №33-а были сломаны четыре молодых ясеня. Об этом сообщает на странице в Facebook активист ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский. По его словам, деревья ломались характерным образом посередине ствола, что, учитывая плотность и волокнистость данного типа древесины, достаточно непросто.

«В Одессе в срочном порядке необходима городская программа воспитания и привития гражданам бережного и ответственного отношения к природе. Также, уже не мешало бы хоть раз найти и наказать виновных. Безнаказанность порождает беззаконие», - считает активист.