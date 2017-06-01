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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На Французском бульваре были сломаны четыре молодых ясеня

Категория: Новости

На Французском бульваре были сломаны четыре молодых ясеня

Вчера ночью, 22 июня, на Французском бульваре по стороне и недалеко от дома №33-а были сломаны четыре молодых ясеня. Об этом сообщает на странице в Facebook активист ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский. По его словам, деревья ломались характерным образом посередине ствола, что, учитывая плотность и волокнистость данного типа древесины, достаточно непросто.
«В Одессе в срочном порядке необходима городская программа воспитания и привития гражданам бережного и ответственного отношения к природе. Также, уже не мешало бы хоть раз найти и наказать виновных. Безнаказанность порождает беззаконие», - считает активист.



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