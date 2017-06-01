С сегодняшнего дня к субботним и воскресным рейсам пассажирского поезда Кишинев – Одесса добавились пятничные. Такое расписание будет действовать до 8 сентября. Об этом сообщило государственное предприятие «Железная дорога Молдовы». Отмечается, что пограничный контроль для пассажиров состава осуществляется на станции в Кишиневе, перед посадкой. Процедура не повторяется на рубеже. Благодаря этому время в пути до Одессы сокращено на 40 минут, в обратном направлении – примерно на 50 минут. Поезд стартует из молдавской столицы в 08:11 и прибывает в пункт назначения в 12:25. Из Одессы состав отправляется в 16:00 и возвращается в Кишинев в 08:15.