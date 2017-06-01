Спасатели ликвидировали угрозу пожара

Сегодня ранним утром, около 5.00, на улице Михаила Грушевского в Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия случилась утечка горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Малиновского райотдела Главного управления ДСНС Украины в Одесской области с помощью аварийно-спасательного оборудования осуществили очистки дорожного полотна от разлитых масел и топлива, тем самым ликвидировав угрозу пожара.

В результате аварии погибших и пострадавших нет.