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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Спасатели ликвидировали угрозу пожара

Категория: Новости

Сегодня ранним утром, около 5.00, на улице Михаила Грушевского в Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия случилась утечка горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Малиновского райотдела Главного управления ДСНС Украины в Одесской области с помощью аварийно-спасательного оборудования осуществили очистки дорожного полотна от разлитых масел и топлива, тем самым ликвидировав угрозу пожара.

В результате аварии погибших и пострадавших нет.



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