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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Работодатели в Одесской области принимают меры для повышения зарплат своим сотрудникам

Категория: Новости

Работодатели в Одесской области принимают меры для повышения зарплат своим сотрудникам

Более 600 работодателей в Одесской области принимают меры для повышения зарплат своим сотрудникам и, это отражается на реальной оплате за труд же сейчас. 

Такое заявление сделала пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

Заметим, что ведомство продолжает вести разъяснительные работы в отношении соблюдения налогового законодательства с предпринимателями и субъектами хозяйственной деятельности.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Одесской области, Глеба Милютина, бюджет области увеличился на 1 млн. грн. налога на доходы физических лиц именно благодаря аргументам фискальной службы, которые были приняты во внимание их плательщиками.

"Именно собеседование с владельцами и руководителями предприятий дает высокие результаты и в  повышении самих зарплат,  и в наполнении бюджета. Сейчас на Одесщине подняли заработную плату 398 налоговых агента. Это  свидетельствует о продуктивности и полезном коэффициенте работ, которые ведут территориальные органы ГФС", - считает Милютин.



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