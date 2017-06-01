Работодатели в Одесской области принимают меры для повышения зарплат своим сотрудникам

Более 600 работодателей в Одесской области принимают меры для повышения зарплат своим сотрудникам и, это отражается на реальной оплате за труд же сейчас.

Такое заявление сделала пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

Заметим, что ведомство продолжает вести разъяснительные работы в отношении соблюдения налогового законодательства с предпринимателями и субъектами хозяйственной деятельности.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Одесской области, Глеба Милютина, бюджет области увеличился на 1 млн. грн. налога на доходы физических лиц именно благодаря аргументам фискальной службы, которые были приняты во внимание их плательщиками.

"Именно собеседование с владельцами и руководителями предприятий дает высокие результаты и в повышении самих зарплат, и в наполнении бюджета. Сейчас на Одесщине подняли заработную плату 398 налоговых агента. Это свидетельствует о продуктивности и полезном коэффициенте работ, которые ведут территориальные органы ГФС", - считает Милютин.