В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии: более 6 тонн средств реабилитации и медоборудования.

20 июня 2017 года на склад коммунального учреждения «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» прибыл груз гуманитарной помощи из города Висбаден (Германия).

В состав груза входит медицинское оборудование и средства реабилитации.

На сегодняшний день груз общим весом 6275,5 кг проходит таможенный контроль. После урегулирования документальных формальностей гуманитарная помощь будет распределена между социально незащищенными гражданами Одессы, а также социальными и медицинскими учреждениями.