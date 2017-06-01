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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии

Категория: Новости

В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии: более 6 тонн средств реабилитации и медоборудования. 

20 июня 2017 года на склад коммунального учреждения «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» прибыл груз гуманитарной помощи из города Висбаден (Германия).

В состав груза входит медицинское оборудование и средства реабилитации.

На сегодняшний день груз общим весом 6275,5 кг проходит таможенный контроль. После урегулирования документальных формальностей гуманитарная помощь будет распределена между социально незащищенными гражданами Одессы, а также социальными и медицинскими учреждениями.

 



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