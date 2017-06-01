ООО больше двух лет не вносило арендную плату за пользование государственной собственностью

Белгород-Днестровская местная прокуратура (Одесская область) подала в суд с иск о расторжении договоров об аренде земельных участков общей площадью почти 105 га и стоимостью 5 млн. грн. Надзорное ведомство заявило, что общество с ограниченной ответственностью больше двух лет не вносило арендную плату за пользование государственной собственностью. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, указанные земли сельскохозяйственного назначения расположены на территории Староцаричанского сельского совета.



