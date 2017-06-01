Накануне в соцсетях опубликовали фотографию вора, крадущего кошельки в 242 маршрутке.

Пострадавшая девушка с посёлка Котовского, едущая в забитом транспорте, застала вора врасплох в тот момент, когда он уже успел передать украденное своей подельнице.

Всего же, по словам потерпевшей, участников «банды» было трое.

«Передо мной на против стоял "дедок" с серым пиджаком на руке. Так больше вблизи меня никого не было. Я ему сказала, верни кошелек. На что услышала, оскорбления и отрицание. Я подняла шум на всю маршрутку и сказала, что из маршрутки никто не выйдет, вызывайте полицию. Дедок девушке позади него сказал "скидывай", после чего мой кошелек упал на пол! Хотела его сфотографировать, он начал протягивать руки и выкрикивать оскорбления в мой адрес. Водитель маршрутки открыл дверь и выпустил банду из трех человек (девушку в платье в обтяжку на голове бондана, дедок, парень с рюкзаком)», - описала ситуацию пострадавшая.



