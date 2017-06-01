Увеличили частоту полетов по маршруту Одесса – Киев

Украинская авиакомпания «Мотор Сич» увеличила до 14 рейсов в неделю частоту полетов по маршруту Одесса – Киев (аэропорт Жуляны) – Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

Дополнительные рейсы выполняются по субботам с вылетом из Одессы в 13:10 и с вылетом из Киева – в 15:10, а также по воскресеньям с вылетом из Одессы в 14:00 и с вылетом из Киева – в 16:00. по киевскому времени.

«Таким образом, отныне, по всем дням недели выполняется по два рейса в день. Полеты выполняются на самолетах Ан-140 и Ан-24. Время в пути – 1 час 20 минут», – сказано в сообщении.

В Международном аэропорту Киев пассажирам «Мотор Сич» доступны стыковки на все рейсы маршрутной сети перевозчика.