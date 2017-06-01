Глеб Милютин: «Количество уведомлений о принятии на работу наемных работников выросло почти на 40 процентов»

Об этом начальник Главного управления ГФС в Одесской области сообщил на заседании коллегии Одесской областной государственной администрации, докладывая о работе, проведенной по вопросам легализации наемного труда.

В мае 2017 года фискальной службой Одесчины проверено 69 субъектов хозяйствования, а это 154 объекта (торговые площадки, строительство, производство, объекты отдыха).

В ходе проведения проверок выявлено 576 работников без официального трудоустройства, оформлено (легализовано) 494 работника.

Кроме того, начальник ГУ ГФС в Одесской области отметил положительную динамику относительно оформления сотрудников на работу. Только за май 2017 года трудоустроено свыше 19 тысяч работников, что на 37 процентов превышает количество трудоустроенных в мае прошлого года.