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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Первую дорогу в стране сдали в эксплуатацию в Одесской области

Категория: Новости


Первую дорогу в стране сдали в эксплуатацию в Одесской области

Такую информацию сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, речь идет о 44-х километровой трассе «Спасское-Вилково».

Это ответвление от т.н. «магистральной» трассы «Одесса-Рени», которая ведет к одной из туристических достопримечательностей региона – городу Вилклво, большая часть которого расположена на сваях прямо на воде. И получившего поэтому сленговое название «Украинская Венеция».

По имеющейся информации, стоимость проведенных работ составляет более двухсот тридцати пяти с половиной миллионов гривен.

Что же касается реконструкции самой трассы «Одесса-Рени», то губернатор гарантирует, что работы будут полностью завершены уже до конца года.

 

 



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