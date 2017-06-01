Ремонт большинства фасадов в Воронцовском переулке успешно завершен

Такую информацию огласил в ходе встречи с журналистами Руководитель управления охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин.

По его словам, из девятнадцати объектов в одиннадцати работы уже полностью завершены.

«Уже сейчас можно увидеть, как преобразились фасады в переулке!»- отметил чиновник.

Однако, по мнению руководителя НПЦ «Экострой» Владимира Суханова через относительно недолгий срок работы придется повторить.

По его словам, у ремонтных работ гарантийный срок обычно не превышает четырех лет.

Разумеется, это не означает, что все фасады, которые теперь приведены в порядок, уже через четыре года потребуют существенного обновления. Однако к тому, что такая ситуация вероятна , необходимо быть готовым заранее.