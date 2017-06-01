База отдыха в Одесской области передана участникам АТО

Как выяснилось, речь идет о базе отдыха «Южные зори», расположенной в курорте «Затока».

Которая находилась в собственности НБУ.

Накануне в ходе пребывания в Одесской области территорию и объекты базы осмотрел министр обороны Степан Полторак.

Он поблагодарил руководство НБУ за эту передачу и поставил задачу своим подчиненным в кратчайшие сроки привести базу в порядок, чтобы «ветераны АТО с семьями могли отдохнуть на море!»

При этом министр отметил, что, хотя база и не работает в настоящее время, ее территория и строения в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Отметим, однако передача базы Министерству обороны , очевидно, является для НБУ не столько благотворительностью, сколько способом списания т.н. непрофильных активов, от которых все равно следовало избавиться.