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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

На одесском вокзале обокрали путешественника

Категория: Новости

На одесском вокзале обокрали путешественника

К сотрудникам полиции обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный украл сумку, в которой находились телефон и паспорт. Инцидент произошел ночью 20 июня в помещении железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили мужчину, который подпадал под описание вероятного вора. Они задержали 26-летнего подозреваемого, обнаружив у него похищенные вещи.

Заявителя и подозреваемого доставили в отдел полиции.



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