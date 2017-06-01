На одесском вокзале обокрали путешественника

К сотрудникам полиции обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный украл сумку, в которой находились телефон и паспорт. Инцидент произошел ночью 20 июня в помещении железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили мужчину, который подпадал под описание вероятного вора. Они задержали 26-летнего подозреваемого, обнаружив у него похищенные вещи.

Заявителя и подозреваемого доставили в отдел полиции.