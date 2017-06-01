Кабинет министров намерен навести порядок на рынке таксоперевозок

По информации телеканала «Интер», Кабинетом министров принято принципиальное решение о том, что все таксомоторы, работающие легально, будут снабжены специальными желтыми номерами.

Именно наличие такого номера станет, своего рода, визуальным знаком качества и свидетельством того, что водитель регулярно проходит медицинское и психологическое обследование и имеет соответствующую квалификацию.

Причем, по предварительной информации, эти изменения могут быть реализованы уже до начала осени.

Напомним, что с депутатским запросом в отношении наведения порядка на рынке таксоперевозок выступила депутат одесского горсовета от Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

По ее словам, журналистское расследование показало, что таксоперевозками вполне могут заниматься люди с психическими отклонениями. В результате они могут представлять реальную опасность для здоровья и самой жизни пассажиров.

Недавнее жуткое убийство 17-летней студентки Одесской Юридической академии, совершенное водителем такси – тому наглядное подтверждение.