Автор: Александр Михайлов «Слово»
"Воронцовский переулок полностью «очистить» от автомобилей не представляется возможным", -такое заявление сделал на встрече с журналистами начальник городского управления объектов культурного наследия Андрей Шелюгин.
По его словам, «…многие жители данного переулка имеют машины, и нельзя лишать их возможности доехать до места жительства!»
Поэтому жителям переулка разрешат заезжать на ее территорию, однако лишь при том непременном условии, «…что они будут прятать свои автомобили во дворах и не будут оставлять их непосредственно в переулке, что портит его внешний вид!»
Кто и как будет определять, кто из автомобилистов проживает в Воронцовском переулке, а кто нет, пока непонятно.