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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Воронцовский переулок полностью «очистить» от автомобилей не представляется возможным

Категория: Новости


Воронцовский переулок полностью «очистить» от автомобилей не представляется возможным

"Воронцовский переулок  полностью «очистить» от автомобилей не представляется возможным", -такое заявление сделал на встрече с журналистами начальник городского управления объектов культурного наследия Андрей Шелюгин.

По его словам, «…многие жители данного переулка имеют машины, и нельзя лишать их возможности доехать до места жительства!»

Поэтому жителям переулка разрешат заезжать на ее территорию, однако лишь при том непременном условии, «…что они будут прятать свои автомобили во дворах и не будут оставлять их непосредственно в переулке, что портит его внешний вид!»

Кто и как будет определять, кто из автомобилистов проживает в Воронцовском переулке, а кто нет, пока непонятно.



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