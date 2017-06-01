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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На реконструкцию Хаджибейской дамбы намерены затратить еще восемьдесят шесть миллионов гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

На реконструкцию Хаджибейской дамбы намерены затратить еще восемьдесят шесть миллионов гривен

На сей раз речь идет о полуторакилометровом участке, где будут проводиться укрепительные работы, включающие, в частности, установку железобетонных конструкций. Работы предварительно оценены в восемьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч гривен.

Соответствующий тендер уже объявлен и намечен на 12 июля.

Эти работы призваны полностью обезопасить от возможных затоплений территорию Пересыпи.

Напомним, что в этом году меры по укреплению дамбы, включающие подводные работы, в этом году уже проводились и, по информации муниципалитета, были завершены успешно.

Напомним, что Хаджибейская дамба была построена в конце сороковых годов прошлого века, как исключительно гидротехническое сооружение, но  в середине шестидесятых по ее гребню была проложена Объездная дорога.



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