На реконструкцию Хаджибейской дамбы намерены затратить еще восемьдесят шесть миллионов гривен

На сей раз речь идет о полуторакилометровом участке, где будут проводиться укрепительные работы, включающие, в частности, установку железобетонных конструкций. Работы предварительно оценены в восемьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч гривен.

Соответствующий тендер уже объявлен и намечен на 12 июля.

Эти работы призваны полностью обезопасить от возможных затоплений территорию Пересыпи.

Напомним, что в этом году меры по укреплению дамбы, включающие подводные работы, в этом году уже проводились и, по информации муниципалитета, были завершены успешно.

Напомним, что Хаджибейская дамба была построена в конце сороковых годов прошлого века, как исключительно гидротехническое сооружение, но в середине шестидесятых по ее гребню была проложена Объездная дорога.