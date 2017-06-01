Брак негативно сказывается на фигуре мужчин, а рождение ребенка добавит еще килограммов, пишет India Today. Если сравнивать холостых и женатых мужчин, то у вторых Индекс массы тела был выше, показало исследование. Разница составляла примерно 1,4 килограмма. Итак, сам факт беременности жены никак не сказывался на весе. Но в первые годы жизни ребенка мужчина набирал килограммы, говорит исследование Университета Бата.

Снижение Индекса массы тела происходит незадолго до и сразу после развода. Эксперты предупреждают: одинокие мужчины, ищущие себе постоянного партнера, должны внимательно следить за рационом. Ведь самое опасное время для фигуры - первые годы совместной жизни. В любом случае, набор веса, видимо, происходит из-за того, что женатые мужчины чаще едят дома.