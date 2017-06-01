Многочисленные исследования показывают, что брак укрепляет здоровье

Недавно исследователи из Астонской медицинской школы проанализировали данные больше 900000 пациентов. Специалисты обнаружили, что у больных с диабетом 2-го типа, гипертонией и высоким уровнем холестерина, состоявших в браке, было больше шансов выжить, чем у тех, кто был одинок, сообщает The Guardian.

Положительный эффект связывают с социальной поддержкой и помощью. Например, супруги часто заставляют больных вести здоровый образ жизни и принимать лекарства. Ранее та же команда исследователей выяснила: люди, состоящие в браке, чаще выживают после сердечного приступа. Согласно данным других исследований, брак снижает уровень кортизола (гормона стресса) в организме и риск преждевременной смерти.

Однако ряд исследований доказал, что и одинокие люди не обречены. Так, исследователи из Швейцарии за 16 лет опросили 11000 человек. Ученые установили, что вступление в брак подрывало здоровье людей. Исследование, проведенное в Лондоне, показало: у людей, которые состояли в браке, проблем со здоровьем было меньше. Но у одиноких женщин здоровье тоже было крепким.

В 2009 году сотрудники Университета Чикаго провели исследование и пришли к выводу, что у разведенных или овдовевших людей вероятность возникновения ряда проблем со здоровьем выше, чем у тех, кто никогда не состоял в браке. У людей, которые состояли в браке, оказалось меньше проблем с мобильностью и симптомами депрессии. А вот различий в распространенности ряда хронических заболеваний специалисты не нашли.

Анализ данных еще одного крупного исследования показал, что люди зрелого возраста, которые сохранили брак, и те, кто никогда в него не вступал, жили дольше по сравнению с теми, кто развелся. Специалисты отмечают: важную роль играет счастье в браке. По данным исследований, у людей с проблемами в браке риск инсультов и инфарктов существенно выше, чем у тех, кто счастлив в браке. Таким образом, брак может влиять на здоровье совершенно по-разному.