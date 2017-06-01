В Одесской области без света остаются свыше пятидесяти населенных пунктов

По информации ГСЧС, причиной отключения подачи электроэнергии в подавляющем большинстве случаев стали обрывы электропроводов, которые произошли вследствие шквального ветра и ливня, накрывших большую часть территории региона.

В настоящее время последствия разгула стихии устраняют ремонтные бригады.

Как показывает практика, обычно на ликвидацию подобных аварий уходит 2-3 дня. Однако лишь в том случае, если капризы погоды не повторяются.

Увы, согласно метеопрогнозам, сегодня на территории области вновь объявлено штормовое предупреждение.