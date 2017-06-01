Нынешней ночью неизвестные «активисты» боролись с Октябрьской революцией

Впрочем, разумеется, борьба велась не с самой революцией, а всего лишь с улицей ее имени, расположенной на Чубаевке. И ограничилась закрашиванием табличек, которые в этом районе индивидуальной застройки, расположены на воротах и заборах частных домов.

Конечно, согласно принятому ранее решению формально такой улицы в Одессе больше нет. Ей присвоено имя известного шахматиста Ефима Геллера.

Однако поскольку никаких централизованных мер для изменения топонимики не проводилось, практически повсеместно остались таблички со старым названием улицы.

Поэтому ночную инициативу неизвестных «революциофобов» можно было считать своего рода, восстановление справедливости.

Если бы они вместо уничтоженных табличек принесли и установили (или хотя бы просто принесли) таблички с новым названием улицы.

Но они ограничились тем, что закрасили старые какой-то дешевой белой краской. Причем сделали это так неаккуратно, что многим местным жителям придется теперь перекрашивать ворота и заборы.

Таким образом, по мнению местных жителей, был нанесен ущерб их частной собственности. Вследствие чего ночные действия «активистов», вполне подпадают под уголовную статью.