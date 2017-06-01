Подозреваемые в изнасиловании и убийстве выпущены на свободу

Такую информации сообщило ИА «Думская» со ссылкой на издание «Трасса-95».

По данным издания, на сессии Любашевского райсовета депутаты резко раскритиковали действия правоохранителей, отпустивших на свободу трех подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки.

При этом, по словам правоохранителей, они якобы были вынуждены отпустить задержанных из-за задержки проведения экспертизы о причине смерти. А если нет такого заключения, значит, якобы, нет и состава преступления.

Экспертиза же задерживается, оказывается, потому, что «…тело пострадавшей пролежало в земле десять дней!»

Отметим, однако, что эти объяснения при ближайшем рассмотрении не выдерживают никакой критики.

Во-первых, суд имеет и право, и возможность избрать подозреваемым меру пресечения на срок до шестидесяти суток (с возможностью продления) и на основании косвенных улик. А они в наличии у следствия имелись.

А во-вторых, следы изнасилования на теле уже сами по себе являются основанием как для начала следственного производства, так и для ареста подозреваемых.

Почему в таких условиях правоохранители отпускают подозреваемых, остается только догадываться.