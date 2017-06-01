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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия по факту нападения на журналистку

Категория: Новости


Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия по факту нападения на журналистку

Речь идет о состоявшемся накануне нападении на одесскую журналистку и экозащитницу Светлану Подпалую.

Как сообщил в соцсетях советник начальника ОГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, «Правоохранители воспринимают это вполне серьезно, все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное мотивы».

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские изъяли для изучения видео с камер, расположенных недалеко от места нападения.

При этом расследование находится на контроле у руководства Главного управления Национальной полиции в Одесской области.



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