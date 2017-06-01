Анонс Слово № 25 2017

- Безусловная топ-новость текущей недели – встреча украинского президента Петра Порошенко со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По итогам встречи, президент США заявил о хороших дискуссиях и значительном прогрессе. Какие-то довольно общие слова…

"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины – места, в дела которого мы все очень сильно вовлечены", – сказал Трамп.

Итак, что же это было? Перемога или все-таки очередная зрада? Гадают не только обыватели, но и аналитики. С одной стороны ФАКТ – встреча была! Раньше, чем встреча с Путиным, на чем наши политики, как обычно, делают особый акцент. Но что это была за встреча? В неком странном формате – не государственном, не официальном… где-то между завтраком Трампа и приемом им же своих подчиненных. Даже американская пресса отозвалась об этой встрече как-то насмешливо.

"Украинского президента не приветствовали с традиционной помпой...- Рассказывает CNN,- Появившись в западном крыле во вторник утром, Порошенко не приветствовал Трамп - как президент делает с остальными лидерами. Он прошел в западное крыло тихо и без фанфар"

Да и сам Порошенко вел себя странновато. Перед журналистами выразил восхищение Трампом, но в течение своей короткой речи повторял одно и то же движение – похлопывал себя ладонью. 27 раз! Наблюдательные журналисты не поленились посчитать! Нервный наш президент!

Впрочем, чего гадать? Была ли на самом деле встреча с Трампом результативной, в скором времени мы все узнаем. Ну а пока – к текущему номеру нашей газеты.

Колонка редактора выходит с заголовком: «Он нам больше не Богдан!»

Праведный гнев патриотов Украины грозит обрушиться на памятник Богдану Хмельницкому! Источником инициативы на сей раз выступил сын заместителя директора завода «Коммунист» и владелец сайта «Обозреватель», экс-депутат и лидер партии «Яблоко» Михаил Бродский. Он потребовал снести все памятники, посвященные украино-российской дружбе и заменить их мемориалами погибшим героям АТО. В первую очередь политик предлагает расправиться с Богданом Хмельницким, а также снести арку Дружбы народов.

Когда-нибудь это безумие в нашей стране окончится?

- Кончится вместе с нами. Законы жанра предполагают постоянное поднятие градуса ненависти и безумия. Именно поэтому все приобретает такие дикие формы.

Варвары, к примеру, верили, что уничтожают статуи чужих богов, а уничтожили гармонию античного мира, провалившись в архаику раннего средневековья. Что-то мне подсказывает, что классическая эстетика свергнутых за последние три года памятников не восполнится ни чем равноценным. Жизненное пространство нашей страны неизбежно обеднеет и в прямом и переносном смысле. Нас ждет архаизация, с дальнейшей потерей конкурентных преимуществ в окружающем мире.

- Материал Эллы Алыбиной, выходящий в этом номере, называется: «У Европы есть чему поучиться, и это – не гей-парады»

Чему же мы можем поучиться у Европы. В статье речь идет об обыте Испании…

- Многие знают, о той борьбе которую столетия ведут баски за свою независимость от Испании. В ответ даже на откровенно провокационные действия испанцы почему-то не вводят режим АТО, военное положение или, упаси бог, мобилизацию испанцев против каталонцев или басков. Они стараются действовать мягкой силой, исключительно с помощью судебно-административного давления, а также ведут разъяснительную работу через СМИ, через общественную дискуссию. Такой подход вынуждает и самих каталонцев в ответ действовать исключительно мирными методами. И даже легендарная баскская ЭТА, не побоюсь такого сравнения – испанский аналог ИГИЛ, сложила оружие за ненадобностью в 2011 году. У нас же наоборот пытаются бряцать оружием. Так военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Донецк и Луганск ВСУ будут брать штурмом и примерные даты уже известны.

- Наш постоянный автор Антон Кравчик задается вопросом: Откуда корни

украинской национальной идеи? И откуда же?

- Всякая национальная идея и украинская не является исключением создается мыслителями, выражающими разные социальные позиции народно-демократические, буржуазные и зачастую эти позиции настолько антагонистичны, что начинают превалировать над национальным началом. Кроме того, круг общения этих самых мыслителей международный так что можно говорить о внешнем влиянии на те и ли иные национальные проекты, автор настаивает на их масонских корнях. Подробнее в статье нашего автора.

- Еще один интересный на мой взгляд материал, который выходит в нынешнем номере газеты называется «Латинизация по-украински». Неужели мы и до этого тоже дойдем – нашу соловьину мову будем передавать на письме латинскими буквами?

- А почему нет? Во многих национальных республиках Азии перешли с кириллицы на латиницу. Правда у них своей письменности не существовало до введения кириллицы, другое дело мы у нас она наша родная кириллица существует с времен святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Но силам убивающим все национальное под патриотическими лозунгами гораздо важнее латинизация, видимо там у них спонсоры. Автор подробно освещает историю вопроса, проводит сравнительный анализ и довольно убедительно показывает, откуда ветер дует.