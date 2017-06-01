Сегодня в Украине отмечается День молодежи

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи. В этом году праздник припал на 25 июня

Свои корни праздник берет из СССР, когда 7 февраля 1958 года указом Президиума «Об установлении Дня советской молодежи» был учрежден «День советской молодежи».

Отметим, что после распада Советского Союза первый президент независимой Украины Леонид Кравчук указом «О Дне молодежи" назначил его празднование также на последнее воскресенье первого летнего месяца. Подписание документа произошло 22 июня 1994 года.

Традиционно в этот день принято поощрять и награждать успехи наиболее талантливой молодежи в разных профессиональных областях. Так, ежегодно Кабмин вручает по этому поводу 60 премий.

Отметим, что к категории «молодежь» в Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Однако согласно официальным нормам Всемирной организации здоровья молодым считается человек возрастом до 44 лет. Потом наступает так называемый средний возраст, который длится до 60 лет.

Добавим, что в мире существует также множество похожих праздников. Так, ООН утвердило Международный день молодежи, отмечаемый ежегодно 12 августа.