Украине не возвращают €15 млн залога за Евровидение

Залоговую сумму в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения "Евровидения-2017", могли заморозить на счетах в Швейцарии в связи с иском телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ).

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Deutsche Welle.

Гендиректор европейского информационного Euronews Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию, пообещав прокомментировать ситуацию "в надлежащее время".

В НТКУ заявили, что, вопреки сообщениям ряда российских СМИ, Европейский вещательный союз (EBU) не был инициатором блокирования средств на швейцарских счетах.

"Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить", - говорится в письменном ответе телерадиокомпании. По оценкам EBU, песенный конкурс в Киеве прошел успешно.

Как известно, в 2014 году Национальная телекомпания Украины инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке.

После этого телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 млн евро. В октябре 2016 года Хозяйственный суд Киева признал законность претензий европейской компании.

НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.

Напомним, 22 июня стало известно, что €15 млн, которые были выделены украинским правительством в качестве гарантии проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" арестовало Женевское управление принудительного взыскания задолженности.