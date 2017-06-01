Откуда корни украинской национальной идеи? (ВИДЕО)

«У украинского политика Виктора Медведчука есть собственные убеждения относительно устройства страны. Об этом во время прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин» – передает корреспондент издания «Гордон». «Я считаю, что он – украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя посвященным патриотом Украины. Не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук, в Красноярском крае, и родился», – сказал он. По словам Путина, Медведчук, как и Михаил Грушевский, Иван Франко, Михаил Драгоманов – является «горячим сторонником независимости Украины», но в формате федеративного государства. «Он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией. Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию», – отметил президент РФ. Путин рассказал, что познакомился с Медведчуком, когда тот руководил Администрацией Президента Украины Леонида Кучмы. По данным СМИ, Медведчук является кумом Путина. Виктор Медведчук возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины. В какую компанию попал В.Медведчук? Кто такие Михаил Грушевский, Иван Франко, Михаил Драгоманов? Давайте разбираться. Начнем с последнего: Драгоманов М.П. (1841-1895) – профессиональный историк, преподаватель Киевского университета, специалист по Древнему Риму, со студенческих лет занялся исследованием народного малороссийского фальклора с компанией своих единомышленников, образовавших впоследствии товарищество «Громада». Но по мере развития его просветительских взглядов, где превалируют позитивизм, социализм и федерализм, он был вынужден эмигрировать в Европу и стать первым политическим малороссийским эмигрантом. Подобно Александру Герцену, издававшему журнал «Колокол», которому он подражал и почти поклонялся, в Женеве он начинает издавать подпольный журнал «Громада». И уже в Европе Драгоманов начинает понимать всю ограниченность и местечковость проекта «Украина», который выдвинули и защищали П.Чубинский, В.Антонович и др.

Драгоманов и герценский «Колокол»

Последние 20 лет жизни Драгоманов принадлежал к кружку космополитов и объяснял это таким образом: «Сам украинец по происхождению, и видя в Киеве немало того, о чём в остальной России понятия не имели, я во многом разделял сомнения и идеи украинских националистов, и во многом они мне казались реакционными: я не мог разделять равнодушия их к русской литературе, которую считал более развитой теперь, нежели украинская, и более полной общеевропейских интересов (я далеко больше находил политически воспитывающего в „Колоколе“ Герцена и „Современнике“, нежели в „Основе“)». Драгоманов сформулировал свой проект «Новороссия» в ХІХ в. (не путать с проектом Гиркина-Стрелкова-Захарченко-Плотницкого в ХХІ в.), в котором ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДОМИНИРОВАЛИ НАД НАЦИОНАЛЬНЫМИ, МЕСТЕЧКОВЫМИ И СМОТРЯЩИМИ В ПРОШЛОЕ ЦЕННОСТЯМИ. Более того, «национальное» воспринималось им только в контексте «общечеловеческого». Все это было сделано, чтобы ограничить возможность проявления националистических крайностей, которых и тогда было предостаточно! «Вся практична мудрість людська може бути в тому, щоб убачати напрямок руху світового, його міру, закон і послужитися тим рухом… стоячи ногами й серцями на нашій Україні, ми будемо держати свої голови в Європі, а руками обнімати по меншій мірі всю Слав’янщину і лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу і Європа», – писал Драгоманов. В отличие от проекта «Украина», Драгоманов мечтал о широкой автономии Новороссийского края в рамках Российской империи (федерализм ХІХв., не путать с идеей о федерализации Украины ХХІ в., о которой упомянул Путин). Только российская культура, как на то время более развитая и европейская, может повести за ручку украинскую культуру в объятия Европы, и это будет более гармонично и естественно. Драгоманов боролся с этой книжностью и подражательностью, стремясь приблизить литературу к народной, крестьянской поэзии. В полемике с Борисом Гринченко Драгоманов восставал против провинциальной ограниченности, националистической узости и шовинизма буржуазной украинской литературы и писал: «напрасно Гринченко хочет нас восстановить против русских как народа… все народы имеют и свое плохое и свое хорошее в натуре. Плохое больше происходит от малого образования, чем из природы народов, и поэтому нам всем – и русским, и полякам, и украинцам – вместо того, чтобы враждовать, нужно просвещаться и добиваться вместе свободы». (Не правда ли, как современно звучат эти слова?). Европеец Драгоманов писал: «Відсталість української народності пішла від того, що в українофільстві дана була перевага формальному боку, націоналізму, партикуляризму, і за ними не замічена була та середина, котра давала йому силу од Котляревського до Шевченка включно. А ця середина в тому і залежить, що українська муза тоді тільки давала свіжі і дужі твори, коли завдавалась загальними європейськоросійськими ідеями і напрямами – сентименталізмом, романтизмом, охотою до простонародності і т. д. – що українські національні ідеї і традиції тоді тільки користувались симпатією громади, коли вони підходили під загальні тенденції... Слабкість раннього Шевченка в його плачах за колишніми «бунчуками і булавами», оповідання Марка Вовчка – це скоріше мимовільний рефлекс російської літератури школи Тургенева, ніж самостійний вияв українських ідей; Нечуй-Левицький у «Причепі» сів на дуже небезпечного коня – націоналізм, а взагалі літературу українською мовою треба творити тільки як белетристику про «простий» народ, «для домашнього вжитку».

Драгоманов и общечеловеческие ценности

Что же Драгоманов понимал под «общечеловеческими ценностями»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что все названные Путиным деятели-творцы украинской национальной идеи были масонами. Франкмасонство – морально-этическое религиозное движение, возникшее в ХVIII в. в виде тайных организаций с сатанинскими ритуалами и заимствованными из Каббалы символами. Михаил Драгоманов был масоном швейцарских и итальянских лож. С 1864 г. Драгоманов сотрудничал с «Санкт-Петербургскими ведомостями», которые редактировал масон В. Ф. Корш. Иван Франко (1856-1916) – австро-венгерский философ, писатель, поэт, публицист. Программное произведение «Каменяр» (Вольный Каменщик = масон) Франко рассматривают как масонский гимн, наполненный масонской символикой. Академик Михаил Грушевский – глава Центральной Рады УНР, первый президент академии наук УССР, вступил во французскую масонскую ложу в Париже в 1903 году, а в 1911 г. стал одним из лидеров украинского масонства. Более того, сам гений украинского народа Тарас Шевченко, Николай Костомаров и другие входили в Кирилло-Мефодьевское братство, созданное в 1844 г. в Киеве. Основные программные документы братства «Закон Божий або Книга буття українського народу» написаны в масонском стиле, в полном соответствии с масонскими идеями. «Закон Божий…» был свободным переводом книги масона Адама Мицкевича «Ksiкgi narodu polskiego i Pielgrzymstwa polskiego».

Проект Украина

Сам проект «Украина» появился в XVIII в. – так называлась масонская ложа на Левобережье. Согласно одной из версий, именно еще с тех времен эта ложа начала активно пропагандировать название «Украина», вытесняя историческое название «Малороссия». (Павлова О.Ю. Історія української культури. Навчальний посібник. – Київ, «Центр учбової літератури», 2012, С.182). Герцен, Добролюбов, Белинский, Чернышевский хотя сами, может быть, и не состояли в конкретных ложах, но пропагандировали революционные масонские идеи свержения монархии и атеизма. Чего стоит только один «Четвертый сон Веры Павловны» из романа Чернышевского «Что делать»! Но мы хорошо помним фразу того, о ком нельзя говорить по закону о декоммунизации, что «Герцена разбудили декабристы», тоже сплошь – масоны, и восстали они только потому, что царь Александр запретил в 1824 г. масонство в России. Пушкин писал в своем дневнике 4 мая 1821 года: «Сегодня меня приняли в масоны». Кто же такой Михаил Драгоманов? «Надзвичайно критичний ум, фаховий історик з широкою європейською освітою, він вніс у студіювання етнографічного матеріалу строгий історичний метод, гостро виступив проти дилетантства і міфологічних, апріорних фантазувань, жадаючи порівняння студій і докладного відрізнення в етнографічних матеріалах того, що міжнародне, запозичене, і того, що повстало на власнім грунті», – писал масон И.Франко в 1900 году. «М.П.Драгоманов був не тільки свідком, а й активним діячем соціальних процесів в Україні 1859– 1861 рр. Саме йому судилося відіграти в соціальному і духовному розвитку українського народу чи не найпомітнішу роль у той період, коли титанічна революційна діяльність одного генія України – масона Тараса Шевченка – вже закінчилась, а другого – масона Івана Франка – ще тільки-но розпочалась. Беззаперечним є факт, що в історії передової суспільно-політичної думки в Україні після смерті Т.Г. Шевченка і до появи наприкінці 70-х років програмних статей І.Франка з питань соціології, історії і літературної критики провідне місце належить по праву масону Михайлу Драгоманову». Драгоманов писал о ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ УКРАИНЫ: «Украинцам остается идти своей дорогой и работать, работать и работать для своего народа, надеясь только на свои силы, не обращая слишком большого внимания на посторонних воронов (общепринятое прозвище масонов, например: «ворон ворону глаз не выклюет» – прим. автора) – ни на тех, которые каркают нелепыми циркулярами, ни на тех, которые думают сбить их с естественной и строго обдуманной дороги притворными соловьиными песнями».

Эпоха просвещения

Весь проект эпохи Нового времени (Модерна), в частности Просвещения, был просто пронизан духом масонских орденов. Мы можем говорить о масонской цивилизации последних 600 лет, начиная с эпохи Ренессанса. Именно тогда и были выработаны и сформулированы так называемые ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, т.е. общие мировоззренческие установки этой самой масонской светской цивилизации Модерна. И, конечно, речь в первую очередь идет о СВЕТСКОМ ГУМАНИЗМЕ, появившемся именно в эпоху Возрождения, где место Бога занял человек. Теперь Богоцентрическая цивилизация средневековья стараниями масоновгуманистов (М.Фичино, Дж. Пiко делла Мирандоiко делла Мирандоко делла Мирандолы, Дж.Вико) ушла в небытие, и появился антропоцентризм – полный идеал сатанизма. И теперь, в состоянии забвения Бога, связь с которым ослабла (в первую очередь благодаря Реформации), и появляется понятие «нация», как некий заменитель, суррогат божественности. Новая национальная псевдоидентичность, которая имитирует вертикальную, сакральную идентичность «человекБог», в которой было живое отношение с любящей, вечной Личностью, представляет собой тюрьму, куда загнали народы, чтобы контролировать их уже в глобальном масштабе. Это позволило Бенедикту Андерсену назвать «национальную идентичность» ВООБРАЖАЕМЫМ СООБЩЕСТВОМ. Проект «нация» имеет сугубо масонские корни! Что нам хотел сказать Путин? Что Медведчук – масон? Может, Путин имел ввиду, что его кум будет хорошим президентом Украины и осуществит драгомановский проект «Малороссия» по федерализации страны в рамках нарождающейся империи, путинского СССР №2? Ближайшее будущее покажет...