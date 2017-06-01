Сегодня день ангела Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Святая Церковь сегодня отмечает День памяти великого угодника Божьего преподобного Онуфрия Великого, который жил в Египте, который нес многие годы (около 60 лет) свое суровое послушание в пустыне. Претерпевая жару, жажду, борясь с диавольскими искушениями, он настолько преуспел в духовных подвигах, что по воле Господней возле его пещеры выросла финиковая пальма, укрывавшая его от зноя, и забил источник воды. Ангел Господень приносил ему хлеб. Его вид свидетельствует о том, как он подвизался и жил — с головы до ног он был покрыт белыми волосами и препоясан по бедрам листвой. Сейчас вряд ли найдутся такие пустынники, но мы имеем сегодня в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия великого молитвенника, который, подобно своему небесному покровителю, молит неустанно Господа о ниспослании милостей Господних на нас грешных.

Благодарим Бога, что в этот непростой период церковной истории, истории нашего Отечества, Господь дал нам такого Предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Своей простотой в вере, но очень дерзновенной, Владыка Онуфрий — ориентир всем нам: от епископата до простых верующих людей. Блаженнейший Владыка — пример мужества, стойкости, глубины веры. А именно эти качества определяют наши жизненные поступки.

Время, которое мы сегодня переживаем, показывает, насколько человек верует. Не по формальным признакам, а по своей внутренней наполненности: чем он дышит, о чём говорит, как поступает.

И Блаженнейший митрополит Онуфрий, говоря о том, как надо жить, собственным примером показывает на деле этот путь — путь стойкости и внутреннего борения. Ведь именно в этом сила Церкви, Церкви истинной, которую Господь создал Своей Кровью.

«Сегодня все православные граждане празднуют День ангела святого преподобного Онуфрия Великого, который является небесным покровителем и молитвенником Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.



Я очень горжусь тем, что лично знаком с митрополитом. Он является настоящим примером искреннего служения Господу и неустанного труда на благо Святой Церкви. И так было всегда, не взирая на смену различных политических сил в нашей стране.

Два года назад, в такие непростые для нашей страны времена, Блаженнейший Владыка посещал Одессу, чтобы поздравить митрополита Одесского и Измаильского Агафангела со знаменательной датой – 40-летием архиерейской хиротонии. И я был очень рад вместе с митрополитом Онуфрием, духовенством, верующими Одессы принять участие в молитве о мире, стабильности и благополучии нашего государства. Об этом мы продолжаем молиться и сегодня. С надеждой в сердце и непоколебимой верой в то, что Господь нас услышит, и на нашу родную землю снизойдёт Его Благодать. Ведь, как говорит Предстоятель Украинской Православной Церкви, если нет мира в обществе, значит, нет Христа в душе общества. «Ибо народ должен быть единодушен, должен искать истинные ценности, находить их и соединяться, а не разделяться. Тогда не будет того, что мы наблюдаем в наше неспокойное время».

В этот день от всей души выражаю искренние поздравления Блаженнейшему митрополиту Онуфрию с тезоименитством. Мудрости, долгих лет жизни и сил для совершения ещё множества благих дел!»

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.