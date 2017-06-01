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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В результате произошедших 2-х ДТП пострадали три человека

Категория: Новости


В результате произошедших 2-х ДТП пострадали три человека

По информации Патрульной службы в практически лобовом столкновении участвовали автомобили «ВАЗ» и «Ниссан». В результате пассажиры «ВАЗа» – женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что по имеющейся информации, причиной столкновения предположительно стало то, что водитель «ВАЗа» не предоставил права преимущественного проезда, из-за чего произошло столкновение.

А уже сегодня на поселке Котовского произошло новое столкновение между автомобилями «Волга» и микроавтобусом «Volkswagen». По имеющейся информации, водитель «Volkswagen» пытаясь уйти от столкновения. Сбил светофор и перевернулся.

По имеющейся информации, пострадал водитель «Volkswagen», который был госпитализирован.

Причины данного ДТП выясняются.



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